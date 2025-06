Sneijder over homo in kleedkamer: "Als hij maar van me afblijft"

Wesley Sneijder heeft zich in de podcast Leergeld uitgesproken over homoseksualiteit in het betaalde voetbal. De voormalig international, die 134 interlands voor Oranje speelde, vindt het opvallend dat er nog steeds geen Nederlandse topvoetballer openlijk uit de kast is gekomen.

"In Nederland is daar toch alle ruimte voor," stelt Sneijder in de podcast. Volgens hem ligt het probleem niet in de kleedkamer, maar eerder in de reacties vanaf de tribunes. "Ik denk dat vooral de reacties in het stadion van het publiek van de tegenpartij moeilijk zullen zijn. Maar in de kleedkamer niet."

Sneijder benadrukt dat hij in zijn actieve carrière geen moeite zou hebben gehad met een homoseksuele ploeggenoot. "Als er in mijn periode iemand naast me had gezeten die gay was, so be it. Als hij maar van me afblijft."

De uitspraken van Sneijder zorgen voor discussie, maar worden ook gezien als een aanzet tot verdere normalisering en acceptatie van homoseksualiteit in de voetbalwereld, een onderwerp dat nog altijd gevoelig ligt binnen de sport.