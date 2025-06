Sneijder over leeftijdsverschil met vriendin: "Stukje jaloezie"

Wesley Sneijder is te zien in de eerste aflevering van het programma Het waren 2 fantastische dagen . In deze realityserie brengen wekelijks drie BN’ers twee dagen samen door in een volledig gepersonaliseerde villa, afgestemd op hun interesses en persoonlijkheden.

Tijdens zijn verblijf deelt Sneijder de villa met ballerina Igone de Jongh en influencer Jaimie Vaes. Het drietal gaat openhartig met elkaar in gesprek, waarbij Sneijder ook bevraagd wordt over zijn nieuwe vriendin.

"Ik heb tegen haar gezegd dat ze die foto gewoon lekker moest plaatsen", aldus Sneijder (40) over de foto die zijn vriendin Romy Lukassen (23) plaatste met hem en de tekst 'love you'. "Ik maak me niet druk om het leeftijdsverschil", vertelt hij.

"Als het goed zit, zit het goed. Dan moeten ze daar in Nederland lekker heel veel over gaan roddelen. Het is niet eens roddelen, het is een stukje jaloezie", aldus de voormalige Ajax-speler.