Sneijder over PSV - Ajax: "Weet je wat ik heel frappant vond?"

"Weet je wat ik ook heel frappant vond? Ik vond de sfeer in het stadion heel mak", sprak hij maandagavond bij 'Rondo' op Ziggo Sport. "De enigen die ik 90 minuten heb horen zingen, waren de Ajax-supporters. Ik heb hélemaal niks gehoord", constateert Sneijder.

"Er was een fantastische vuurwerkshow, maar daarna was het stil en zat iedereen te kijken hoe PSV op alle fronten werd afgetroefd", vervolgt hij. "Niet één keer dat ze dachten: we gaan er even achterstaan. Die zijn er misschien ook wel lichtelijk klaar mee", stelt Sneijder.

Ook Ruud Gullit maakt zich zorgen over de terugval van PSV. "Bosz weet het wel altijd goed te verwoorden, maar hij weet het niet op te lossen. Dat is wel frustrerend, want ik vind het wel een leuke en goede trainer", benadrukt hij. "Maar hij krijgt het niet voor elkaar, hij krijgt het op de een of andere manier gewoon niet op de rails. Ik ben echt bang, zelfs voor die tweede plek", waarschuwt Gullit.