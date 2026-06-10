Sneijder over WK-incident: "Had je geen liplezers voor nodig"

Tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika voelde bondscoach Bert van Marwijk zich genoodzaakt om in te grijpen na een incident rond Robin van Persie in de achtste finale tegen Slowakije. De spits was zichtbaar ontevreden na zijn wissel en leek richting de bank iets te roepen, waarbij hij suggereerde dat juist Wesley Sneijder naar de kant had gemoeten. Na afloop ontkende Van Persie dat hij namen had genoemd.

"Dan moeten jullie betere liplezers in dienst nemen", reageerde Van Persie destijds. Sneijder maakte kort na de wissel overigens direct impact: vier minuten later scoorde hij de 2-0 in de met 2-1 gewonnen wedstrijd. Nu kijkt Sneijder bij Rondo terug op het moment. "Er gebeurde iets tegen Slowakije. Er werd wat geroepen. Een blinde kon bijna nog zien wat daar werd gezegd, daar had je geen liplezers voor nodig."

Toch koos Sneijder ervoor om de kwestie niet te laten escaleren. "Maar wij waren zó gefocust op het resultaat, op onze missie, dat ik één ding heb gevraagd aan Van Persie. Ik zei: ‘Luister, ik wil het je één keer vragen en ik wil een eerlijk antwoord: heb je dat gezegd, ja of nee?’ Hij zei ‘nee’. Daarmee was het voor mij klaar, want we moeten verder en we hebben elkaar nodig."