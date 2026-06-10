Sneijder over WK-incident: "Had je geen liplezers voor nodig"
Tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika voelde bondscoach Bert van Marwijk zich genoodzaakt om in te grijpen na een incident rond Robin van Persie in de achtste finale tegen Slowakije. De spits was zichtbaar ontevreden na zijn wissel en leek richting de bank iets te roepen, waarbij hij suggereerde dat juist Wesley Sneijder naar de kant had gemoeten. Na afloop ontkende Van Persie dat hij namen had genoemd.
"Dan moeten jullie betere liplezers in dienst nemen", reageerde Van Persie destijds. Sneijder maakte kort na de wissel overigens direct impact: vier minuten later scoorde hij de 2-0 in de met 2-1 gewonnen wedstrijd. Nu kijkt Sneijder bij Rondo terug op het moment. "Er gebeurde iets tegen Slowakije. Er werd wat geroepen. Een blinde kon bijna nog zien wat daar werd gezegd, daar had je geen liplezers voor nodig."
Toch koos Sneijder ervoor om de kwestie niet te laten escaleren. "Maar wij waren zó gefocust op het resultaat, op onze missie, dat ik één ding heb gevraagd aan Van Persie. Ik zei: ‘Luister, ik wil het je één keer vragen en ik wil een eerlijk antwoord: heb je dat gezegd, ja of nee?’ Hij zei ‘nee’. Daarmee was het voor mij klaar, want we moeten verder en we hebben elkaar nodig."
Volgens Sneijder was het belangrijk om de rust in de groep te bewaren. "Je hoeft elkaars vrienden niet te zijn, maar je moet op dat moment wel elkaars collega zijn. Je bent optimistisch met elkaar." Ook oud-bondscoach Van Marwijk greep destijds in om de situatie direct te sussen. "Ik heb jullie bij elkaar geroepen toen we in het hotel kwamen", zegt hij. "Toen heb ik gezegd dat we dit absoluut niet accepteren, anders zouden ze naar huis gaan. Ik moet zeggen: toen was het ook gelijk afgelopen", aldus Van Marwijk.
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