2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Sneijder prikkelt Ajacied: "De andere keer is het een drama"

Max
bron: Rondo
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder ziet nog veel verbeterpunten voor Mika Godts. De aanvaller is de laatste weken de grote uitblinker bij Ajax, maar de analist vindt hem nog té wisselvallig. 

Sneijder heeft een duidelijk advies voor de vleugelaanvaller. "Hij kan de wisselvalligheid voorkomen", stelt hij in Rondo van Ziggo Sport. "Godts wil het liefst achttien spelers voorbij. Hij moet echt gaan doseren, dan kan het een grote worden. Er moet toch iemand bij Ajax zijn die dat tegen hem zegt? Ik zie het niet gebeuren."

Volgens Sneijder neemt Godts te vaak te veel hooi op zijn vork. "Laatst ging hij een bal ophalen op het middenveld, die hij vervolgens verloor. Hij wil steeds vier à vijf keer de bal aanraken, terwijl het ook twee keer kan. De ene keer excelleert hij, de andere keer is het een drama, wordt hij gewisseld en is hij boos. Hij is door eigen schuld te wisselvallig", besluit Sneijder. 

Wim Kieft

Wim Kieft baalt van zeer treurig Ajax-nieuws: "Zonde, hoor"

