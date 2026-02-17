Sneijder prikkelt Ajacied: "De andere keer is het een drama"

Sneijder heeft een duidelijk advies voor de vleugelaanvaller. "Hij kan de wisselvalligheid voorkomen", stelt hij in Rondo van Ziggo Sport. "Godts wil het liefst achttien spelers voorbij. Hij moet echt gaan doseren, dan kan het een grote worden. Er moet toch iemand bij Ajax zijn die dat tegen hem zegt? Ik zie het niet gebeuren."

Volgens Sneijder neemt Godts te vaak te veel hooi op zijn vork. "Laatst ging hij een bal ophalen op het middenveld, die hij vervolgens verloor. Hij wil steeds vier à vijf keer de bal aanraken, terwijl het ook twee keer kan. De ene keer excelleert hij, de andere keer is het een drama, wordt hij gewisseld en is hij boos. Hij is door eigen schuld te wisselvallig", besluit Sneijder.