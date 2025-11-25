Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Sneijder terug naar Ajax? "Als ze bellen, ga ik zeker in gesprek"

Joram
bron: Ziggo Sport
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder staat zeker open voor een terugkeer bij Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers wordt door sommigen genoemd voor een rol bij de club, dat momenteel op zoek is naar een technisch directeur en een trainer. Sneijder zelf is echter nog niet benaderd.

"Of ik het zou willen? Dat ligt eraan. Als ze bellen, ga ik zeker in gesprek", zegt Sneijder bij Ziggo Sport. "Maar voorlopig zijn we nog hier, gezellig bij jullie. Ik heb het bij jullie fantastisch naar m'n zin. Er is nog niemand die mij gebeld heeft. Mocht het aan de orde komen, dan wil ik wel meer inzicht hebben in de vele bestuurslagen bijvoorbeeld."

Sneijder vervolgt: "Ik ben heel benieuwd hoe dat zit. Dat er iets moet gebeuren, is een feit. Je moet mensen met clubliefde binnenhalen, die hier jarenlang actief zijn geweest en mensen over de hele wereld kennen. En als je dat met elkaar kan combineren, zou dat heel mooi zijn."

De oud-middenvelder zit vol ideeën: "Ik ga nu misschien iets te veel zeggen: ik ken honderden trainers. Honderden is overdreven, maar ik ken heel veel grote trainers. In het verleden heb ik weleens gekscherend geïnformeerd bij Leonardo, die technisch directeur was bij Paris Saint-Germain, om daar een goede speler op huurbasis weg te kunnen halen. Dat zijn wel opties", aldus Sneijder. 

