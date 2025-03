Sneijder tipt Ajacied: "Komt die club niet, blijf dan bij Ajax"

Wesley Sneijder vindt dat Kenneth Taylor bij Ajax moet blijven, mocht er komende zomer geen geschikte club komen voor de middenvelder. De oud-speler van de Amsterdammers is lovend over de ontwikkeling die Taylor dit seizoen doormaakt. Sneijder krijgt de vraag of het verstandig is voor Taylor om na dit seizoen te vertrekken.

"Ja en nee", antwoordt Sneijder bij Ziggo Sport. "Als er een club komt die bij hem past, en waar hij ook echt aan spelen toe gaat komen, dan zou je kunnen zeggen: hij is toe aan die stap. Maar komt die club niet, dan zou ik gewoon hier blijven en je door ontwikkelen. Dan volgend jaar weer Champions League-wedstrijden in de benen krijgen, en jezelf in de nationale ploeg knokken."

Sneijder is onder de indruk van de ontwikkeling van Taylor. "Die jongen heeft gewoon stappen gemaakt. Ik vind het wel mooi bij deze jongen. Hij laat zich niet gek maken, door niemand niet. Er is veel over hem gezegd en geschreven, maar uiteindelijk heeft hij zijn schouders eronder gezet en is hij gaan luisteren naar meneer Farioli, en is hij een completere speler geworden", aldus Wesley Sneijder.