AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Sneijder tipt Ajax: "Dan is hij hartstikke welkom in Amsterdam"

Cherine
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Ajax krijgt een tip van Wesley Sneijder. De oud-voetballer is zeer onder de indruk van Mats Deijl bij Go Ahead Eagles en ziet de rechtsback in de toekomst zelfs uitkomen voor Ajax. Sneijder deed deze uitspraak voorafgaand aan het Europa League-duel tussen Go Ahead en VfB Stuttgart.

Deijl is al jaren een sterspeler en aanvoerder van Go Ahead, en scoorde tegen Aston Villa voor een knappe zege. Sneijder ziet de 28-jarige back graag in de toekomst bij Ajax spelen. "Zeker als hij dat soort doelpunten gaat maken als rechtsback, dan is hij hartstikke welkom in Amsterdam", zegt Sneijder als analist bij Ziggo Sport.

"Mats Deijl is een jongen die ervoor leeft en daarom zei ik ook een beetje gekscherend van: het is wel een probleempositie bij Ajax en ze hadden helemaal niet zo ver hoeven kijken", constateert de oud-Ajacied.

Sneijder vindt echter dat Deijl verstandig heeft gehandeld door nog een jaar bij Go Ahead te blijven. "Ik denk dat hij blij is dat hij de keuze heeft gemaakt om hier nog een jaartje te blijven, ook op dit mee te maken en het gaat boven verwachting en dat is mooi voor deze ploeg. Ik hoop dat ze er vanavond nog een zege aan kunnen vastplakken", aldus Sneijder.

Gerelateerd:
Raul Moro en Oscar Gloukh

Ajax-middenvelder wint tweede maand op rij Goal of the Month

0
Chris Woerts

Woerts kraakt huilverhaal over Eredivisie-rechten: "Dat is gelul"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd