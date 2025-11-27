Sneijder tipt Ajax: "Dan is hij hartstikke welkom in Amsterdam"

Ajax krijgt een tip van Wesley Sneijder. De oud-voetballer is zeer onder de indruk van Mats Deijl bij Go Ahead Eagles en ziet de rechtsback in de toekomst zelfs uitkomen voor Ajax. Sneijder deed deze uitspraak voorafgaand aan het Europa League-duel tussen Go Ahead en VfB Stuttgart.

Deijl is al jaren een sterspeler en aanvoerder van Go Ahead, en scoorde tegen Aston Villa voor een knappe zege. Sneijder ziet de 28-jarige back graag in de toekomst bij Ajax spelen. "Zeker als hij dat soort doelpunten gaat maken als rechtsback, dan is hij hartstikke welkom in Amsterdam", zegt Sneijder als analist bij Ziggo Sport.

"Mats Deijl is een jongen die ervoor leeft en daarom zei ik ook een beetje gekscherend van: het is wel een probleempositie bij Ajax en ze hadden helemaal niet zo ver hoeven kijken", constateert de oud-Ajacied.

Sneijder vindt echter dat Deijl verstandig heeft gehandeld door nog een jaar bij Go Ahead te blijven. "Ik denk dat hij blij is dat hij de keuze heeft gemaakt om hier nog een jaartje te blijven, ook op dit mee te maken en het gaat boven verwachting en dat is mooi voor deze ploeg. Ik hoop dat ze er vanavond nog een zege aan kunnen vastplakken", aldus Sneijder.