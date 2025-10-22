Sneijder tipt Ajax: "Dan kan je spelen en kwaliteit laten zien"

Wesley Sneijder heeft Ajax gewaarschuwd om woensdagavond tegen Chelsea niet te hoog druk te zetten. De oud-middenvelder vindt dat de Amsterdammers beter een voorbeeld kunnen nemen aan Benfica, dat eind september met 1-0 verloor op Stamford Bridge maar toen wel indruk maakte met de manier van spelen.

loopbaan samen bij zowel Ajax als het Nederlands elftal. "Ik heb het beste met hem voor", zei Sneijder bij Ziggo Sport. "Daarom vind ik het ook eeuwig zonde dat dit soort dingen nu gebeuren. Dan heb je een fantastische job gehad naast Arne Slot bij Liverpool. Veel van geleerd. Dan zijn er soms momenten in bepaalde wedstrijden waar er op dat moment toch iets anders wordt gevraagd van je. Dan moet je gaan schakelen."

Volgens Sneijder komt het er voor Heitinga nu op aan om de juiste keuzes te maken. "Hij zegt dat mensen het naïef noemen, en anderen noemen het Amsterdamse bravoure. Jij bent eindverantwoordelijke daarin, dus jij moet zorgen dat je het juiste doet. En of het dan achteraf naïef is geweest of Amsterdamse bravoure: je moet zorgen dat het het resultaat niet schaadt."

Voor het duel met Chelsea ziet Sneijder een duidelijk plan voor zich. "Zij zakten in tegen Chelsea en kregen daar grote kansen uit. Dit is eigenlijk hoe ik Ajax vanavond wil zien. Dat betekent ook dat Chelsea aan de bal moet zijn en ook wel een fout gaat maken", aldus de oud-international.

Sneijder benadrukt dat Ajax niet dezelfde fout moet maken als in eerdere wedstrijden. "Benfica gaat ook niet daarnaartoe om volle bak hoog druk te zetten en het veld enorm groot te maken waardoor je eigenlijk je middenveld laat zwemmen. Nou, we hebben niet het sterkste middenveld bij Ajax in jaren, denk ik. Die moet je niet een-tegen-een willen laten staan."

Zijn advies is duidelijk. "Dus zorg dat je altijd de balans houdt: in blokken gaan verdedigen en kleine ruimtes houden. En de Amsterdamse bravoure laten zien op het moment dat je de bal verovert. Dan kan je spelen en je kwaliteit laten zien. Die heeft Ajax ook wel. Maar je moet niet hoog druk zetten."