Sneijder totaal afgebrand voor functie bij Ajax: "Ideaal dus"

De woorden van Dick Advocaat klonken als volgt: ‘Ik heb Sneijder een aantal keren meegemaakt bij tv-programma’s. Dat is verbaal zó’n goede spreker en hij heeft ook overwicht door zijn loopbaan. Hij kent de hele wereld, iedereen luistert naar hem. Hij kan het uitleggen en dúrft het ook uit te leggen, maar hij wordt gewoon genegeerd. Dat begrijp ik niet. Dat zou een uitstekende man zijn, hij kent ook alle spelers en trainers.’

Dijkshoorn kan daar wel van genieten: "Met alles wat ik in mij heb schreeuw ik: Ja, Ajax. Luister naar Dick. Voer die geheime gesprekken met Wesley. Doe het voor ons, de columnisten die niet wéér een stuk over een schuimbekkende Wout Weghorst moeten tikken. Doe het, radeloze Ajax-bewindvoerders. Luister niet naar allerlei mensen met het zogenaamde Ajax-DNA. Maak de komst van Wesley als technisch directeur mogelijk. Het zou zoveel voor ons, de schrijvende pers, betekenen", schrijft hij in Voetbal International.

Vervolgens ontleed hij Advocaat zijn betoog: ‘Ik heb Sneijder een aantal keren meegemaakt bij tv-programma’s. Dat is verbaal zó’n goede spreker.’ "Ik kan mij Wesley alleen maar herinneren als een moeilijk en altijd half verontwaardigde duider van de wat onbelangrijkere Europese wedstrijden. Steeds als Wesley, net op het moment dat er een reclameblok begon, begon uit te leggen dat hij die en die beroemde voetballer nog even had gebeld en dat zus en zo die iedereen kende er net zo over dacht als Wesley zelf, dacht ik: Blijf Wesley tot diep in deze eeuw uitnodigen bij totaal onbelangrijke wedstrijden en gun ons – de columnisten – zijn gesnoef en zijn permanente namedropping."

‘Hij heeft ook overwicht door zijn loopbaan. Hij kent de hele wereld, iedereen luistert naar hem.’", zei Advocaat. "Eerst las ik de zin verkeerd. ‘Overgewicht’ maakten mijn hersens ervan. Hij kent de hele wereld, daar zal Dick neem ik aan de voetbalwereld mee bedoelen", schrijft Dijkshoorn. "Dat iedereen naar hem luistert, dat zou wel kunnen kloppen, maar dan toch vooral omdat je als luisteraar wanhopig hele zinnen probeert te maken van Sneijder zijn gerommel met lettergrepen en het zetten van een punt aan het eind van een zin."

Vervolgens zei Advocaat: ‘Hij kan het uitleggen en dúrft het ook uit te leggen, maar hij wordt gewoon genegeerd. Dat begrijp ik niet.’ "Ik wel. Zet mij met Wesley aan een tafel en binnen een minuut zit ik midden in zijn betoog de bloemblaadjes van een boeket tulpen te tellen", vervolgt de schrijver. "Dat is juist de kracht van Wesley. Je weet van tevoren precies wat hij gaat zeggen. Je hoeft nooit meer te luisteren. Ideaal voor Ajax dus."

De laatste zin van Advocaat: ‘Dat zou een uitstekende man zijn, hij kent ook alle spelers en trainers.’ Dijkshoorn: "Dat klopt en dat zegt hij ook dertig keer in iedere analyse. Zet dit alles op een rijtje en u weet dat ik gelijk heb. Sneijder is de reddende engel voor alle voetbalcolumnisten. Hap toe, Ajax. Doe het desnoods alleen voor mij", besluit hij.