Sneijder totaal oneens met opstelling Farioli: "Vreemd en gek"

"Vreemd", begint Sneijder voor de camera van Ziggo Sport. "Farioli zal ongetwijfeld met een uitleg komen, maar ik vind het heel gek. Het is niet het beste elftal vind ik. Dan lijkt het alsof je een beetje toegeeft, zo van: het is niet meer om te draaien. Maar het is zeker niet onmogelijk", oordeelt de recordinternational.

Sneijder verwachtte dat Ajax meer zou laten zien, zeker na de 1-2 nederlaag in eigen huis. "We weten allemaal dat het hier in Duitsland lastiger zal gaan worden dan in de Arena. Maar goed, daar was Ajax ook niet op zijn best", vervolgt Sneijder.

"Ze speelden geen voetbal van achteruit en konden de vrije mensen niet vinden. Dat had ik hier wel willen zien, dus ik vind het een beetje gek dat je dan ineens alles gaat veranderen. Ook omdat zij natuurlijk nooit hebben samengespeeld. Laat dan Gorter óók staan."