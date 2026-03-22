Sneijder twijfelt aan Ajax-functie: "Weet niet of deur nog openstaat"

Voorafgaand aan de première van de documentaire over Johan Cruijff ging Sneijder in op zijn eerdere gesprekken met de club. "Daar hebben we veel over gepraat in het verleden. Het leek elke keer alsof ik weer met een open sollicitatie kwam", stelt hij bij Radio 538. Toch benadrukt hij dat dat niet zijn intentie was: "Dat was niet mijn gevoel daarbij, maar ik heb altijd gezegd dat ik wil helpen. Daar waar nodig en waar ik kan."

De oud-middenvelder houdt de deur zelf in ieder geval op een kier, al weet hij niet of dat andersom ook zo is. "Willen ze mij daarvoor inzetten, dan ben ik er", klinkt het. Tegelijkertijd blijft hij realistisch: "Moet ik heel eerlijk zijn? Ik weet niet of die deur openstaat. Dat komt ook doordat het over zoveel tijd gaat, er komen andere dingen op je pad." Over zijn contact met de club is hij duidelijk: "Wellicht allebei. Dat moet blijken, want ik ga nog steeds met Jordi in gesprek, als hij mij belt. Maar of het ergens toe gaat leiden, dat weet ik niet."

Sneijder heeft zelf wel een duidelijk beeld van de rol die hem het beste zou liggen binnen Ajax. "Ik denk dat ik nog heel dicht bij de voetballer sta. Ik heb nog steeds een goede band met ze", legt hij uit. "Dus ik denk in die combinatie, als een soort motivator bij de spelersgroep en ook nog richting het bestuur. De ene dag een net pak en de andere dag een trainingspak, ik denk dat dat perfect bij mij zou passen." Toch plaatst hij ook een kanttekening bij het uitblijven van een rol: "Blijkbaar heb ik te veel een eigen mening. Dat is althans mijn gevoel."