Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax

Sneijder: "Utrecht was mijn club, zelfs toen ik bij Ajax speelde"

Sara
bron: Panorama
Rodney Sneijder
Rodney Sneijder Foto: © BSR Agency

Na een succesvolle periode in de jeugdopleiding van Ajax liet de ongeduldige Rodney Sneijder zich aan FC Utrecht verhuren, maar keerde vervolgens niet, zoals gepland, terug bij Ajax. In een open interview vertelt hij over deze periode. 

"Het was kort, maar ik heb er tot op zekere hoogte wel intens van genoten. Ik had er veel meer uit kunnen halen, dat is een feit. Ik heb er niet alles aan gedaan. Ik denk dat mijn mentaliteit destijds niet heel best was. In de jeugd bij Ajax ging het goed, maar daarna was ik gewoon te ongeduldig. Ik kwam bij de eerste selectie van hoofdtrainer Frank de Boer. Ik had een goede klik met hem, want ik had hem in de jeugd ook als trainer gehad. Maar op een gegeven moment zat ik een paar keer op de bank en ben ik zijn kamer ingestapt", begint Sneijder zijn verhaal in Panorama

"Hij begon meteen te lachen en zei: Ik weet waarvoor je komt, je wil verhuurd worden. Ik zei: Ja. Hij liet me toen weten dat hij dat niet wilde, omdat hij in me geloofde, maar ik legde uit dat ik graag aan FC Utrecht verhuurd wilde worden. Ik stond als jochie van vijf of zes jaar al op de Bunnikside. Utrecht was mijn club, zelfs toen ik bij Ajax speelde. Dus toen ik hoorde dat Utrecht interesse had, heb ik mezelf een beetje gek laten maken", onthult Sneijder. 

"Ik had natuurlijk gewoon bij Ajax moeten blijven en daar minuten moeten maken. Dan had ik er veel beter op gestaan. Maar goed, ik heb bij Utrecht een goede periode gehad, maakte de eerste paar wedstrijden drie goals. Maar na een trainerswissel gingen we wat meer vechtvoetbal spelen en dat was niet mijn ding. Daarna ging ik naar RKC Waalwijk en daar zijn – ook omdat mijn mentaliteit niet heel goed was - wel wat dingen voorgevallen. Achteraf bleek dat ze me aan het wegpesten waren, omdat er interesse van andere clubs was en ze geld voor me wilden vangen."

