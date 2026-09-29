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Sneijder verbaasd over beleid KNVB: "Dat is niet volgens de norm"

Joram
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-speler Wesley Sneijder begrijpt niet waarom de KNVB voor Xavi Hernandez heeft gekozen als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De recordinternational van Oranje vindt vooral de manier waarop de Spanjaard zijn trainerspapieren heeft gehaald opmerkelijk.

"Ik vond het wel opmerkelijk", begint Sneijder bij Rondo van Ziggo Sport. De oud-middenvelder van Ajax haalt daarbij een ervaring uit het verleden aan. Hij wilde zelf ooit versneld zijn trainersdiploma halen en sprak daarover met Nigel de Jong. "Ik heb met Nigel gezeten over hoe wij dat in zouden kunnen vullen met trainerscursus. Daar waren ze duidelijk in: een versnelde cursus bij het Nederlands elftal kon niet meer, omdat dat bij de UEFA bepaald was."

Volgens de oud-speler van Ajax en Real Madrid gold die mogelijkheid destijds niet voor hem. "Onder het mom van: het was niet goed genoeg om als grote speler bij grote clubs te hebben gespeeld en met grote trainers te hebben gewerkt om die versnelde cursus te doen."

Sneijder ziet nu een verschil met de situatie rond Xavi. "Daar komt de KNVB nu op terug, want Xavi heeft al zijn papieren in vier weken gehaald. In Qatar bij de Spaanse bond. Dat is niet volgens de norm van de KNVB." Wim Kieft, die eveneens aan tafel zit, begrijpt de kritiek van Sneijder niet direct. "Ik begrijp niet wat je probeert te zeggen."

Sneijder benadrukt vervolgens dat hij niets tegen Xavi persoonlijk heeft. "Ik wil niks zeggen. Ik vind het een beetje vreemd dat je als bond voor een bondscoach kiest, terwijl bij de KNVB iemand een cursus van vier jaar moet hebben. Ik gun het Xavi van harte, maar ik vind het vreemd. Daar komen ze nu op terug."

Volgens Sneijder klopt bovendien het argument dat de UEFA de regels heeft bepaald niet. "Ze hebben gezegd dat het door de UEFA is bepaald, maar dat is niet waar. Er zijn veel bonden die het anders doen. Ik vind het beleid nu vreemd. Als coach heeft hij weinig ervaring", aldus Sneijder.

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