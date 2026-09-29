Sneijder verbaasd over beleid KNVB: "Dat is niet volgens de norm"

"Ik vond het wel opmerkelijk", begint Sneijder bij Rondo van Ziggo Sport. De oud-middenvelder van Ajax haalt daarbij een ervaring uit het verleden aan. Hij wilde zelf ooit versneld zijn trainersdiploma halen en sprak daarover met Nigel de Jong. "Ik heb met Nigel gezeten over hoe wij dat in zouden kunnen vullen met trainerscursus. Daar waren ze duidelijk in: een versnelde cursus bij het Nederlands elftal kon niet meer, omdat dat bij de UEFA bepaald was."

Volgens de oud-speler van Ajax en Real Madrid gold die mogelijkheid destijds niet voor hem. "Onder het mom van: het was niet goed genoeg om als grote speler bij grote clubs te hebben gespeeld en met grote trainers te hebben gewerkt om die versnelde cursus te doen."