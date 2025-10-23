Sneijder verdedigt geplaagde Heitinga: "Hij heeft een plan gehad"

Wesley Sneijder heeft na de 5-1 nederlaag van Ajax tegen Chelsea geen blad voor de mond genomen. In de studio van Ziggo Sport windt de oud-international zich zichtbaar op over het niveau van meerdere Ajacieden.

"We moeten niet vergeten dat er gewoon Ajax-onwaardige spelers op het veld staan", begint Sneijder. "Niet allemaal, maar er zijn te veel spelers met onbeperkte kwaliteiten."

Zelfs de spelers met meer flair stelden volgens hem teleur. "Godts, die heb je helemaal niet gezien. Dat is de speler die het meest creatief is. Taylor haakt binnen vijftien minuten af. Dat kan niet."

Sneijder somt ook enkele namen op die volgens hem niet voldoen: "Sutalo vind ik verdedigend Ajax-onwaardig. Lucas Rosa is Ajax-onwaardig. Baas werd ook aan alle kanten voorbij gelopen. Als linksback kan dat niet meer."

Tot slot neemt hij het deels op voor trainer Heitinga: "Dan kun je net zoveel systemen op loslaten. Hij heeft ook te dealen met deze spelers. Hij heeft een plan gehad, wilde iets anders doen tegen Marseille. Dat vind ik knap dat hij dat heeft gedaan. Maar hij moet het wel met deze spelers blijven doen."