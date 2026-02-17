Sneijder verklapt hoeveel hij is afgevallen: "Zo'n grote mond"

Wesley Sneijder is door zijn deelname aan het programma Nog Een Keer Fit zo'n 10 kilo afgevallen, zo laat hij weten op de website van Shownieuws . De voormalig profvoetballer, die zijn doorbraak beleefde bij Ajax, is blij dat hij discipline en doorzettingsvermogen heeft getoond.

"Het laatste wat je wil is afgang en dat je je doel niet haalt. Al helemaal niet als je in het begin zo'n grote mond hebt", lacht Sneijder, die zelf trainde voor een hardloopwedstrijd van het KWF. "Gedurende het programma zie je dat mijn ouders daar heel belangrijk in zijn geweest", legt hij uit.

"Mijn vader heeft het ook wel eens gezegd in zijn laatste fase: 'Kom op Wes, pak het weer op'. Ik hoop dat we met dit soort initiatieven levens van andere mensen kunnen sparen of verlengen", aldus Sneijder, die zelf graag nog vijf kilo wil afvallen. "Ik ga misschien wel weer een balletje meetrappen bij de amateurs."