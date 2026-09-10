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Sneijder verkoopt partij voetbalshirts: "Doet het voor geld"

Arthur
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Wesley Sneijder gaat een partij shirts die hij ruilde met andere spelers en de Zilveren Bal die hij ontving als op één na beste speler van het WK 2010 veilen. De voormalig Oranje-international doet daarnaast afstand van meerdere bijzondere items uit zijn indrukwekkende voetbalcarrière.

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Een van de andere opvallende stukken is de wedstrijdbal van de kwartfinale tussen Nederland en Brazilië op het WK 2010. Sneijder was destijds de grote man in Port Elizabeth. De middenvelder scoorde na rust twee keer, waardoor Oranje met 2-1 wist te winnen en zich plaatste voor de halve finale. Ook de deelnemersmedaille van Sneijder van het WK 2010 en zijn bronzen medaille van het WK 2014 worden aangeboden. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bieden op zijn gouden medaille van de Coppa Italia uit 2011 en het Internazionale-shirt dat hij droeg tijdens de bekerfinale van dat jaar.

Tot slot wordt ook een shirt van Cristiano Ronaldo geveild. De Portugese superster droeg het shirt tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Galatasaray en Real Madrid in september 2013. "Aan deze items zitten wedstrijden en momenten vast die voor mij heel bijzonder zijn geweest," zegt de 42-jarige Sneijder in een persbericht van het veilingplatform MatchWornShirt. "Ik vind het mooi dat ik deze herinneringen nu kan delen met voetballiefhebbers en verzamelaars die het verhaal erachter net zo waarderen." 

In de Strikt Privé Podcast laat Evert Santegoeds weten dat Sneijder het waarschijnlijk voor de centen doet: "Dan denk ik wat het goede doel wat er aan verbonden is en dat is Wesley Sneijder zelf heb ik het idee. Ik zou er wel aan gehecht zijn als dat een groot deel van m'n leven is. Ik sluit niet uit dat hij geld nodig heeft. Als dat tonnen zijn dan wel welkom zijn, maar ik sluit niet uit dat die dingen bij z'n ouders hebben gestaan."

Klik HIER om de collectie te zien.

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