Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma
Wesley Sneijder verscheen maandag in het bekende tv-programma The Masked Singer. De voormalig Ajacied deed mee als 'Prins Pils'.
In de speciale Koningsdag-editie van het RTL-programma zong Sneijder Just Say Hello van René Froger. De juryleden moesten de identiteit van Sneijder, die in een speciaal pak verstopt zat, achterhalen en dat lukte.
"Het was best wel grappig. Ik vond het best wel leuk eigenlijk. (…) Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel kapot nu. Het was best zwaar", reageert de voormalig profvoetballer na zijn optreden.
Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma
