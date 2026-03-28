"Wesley Sneijder zei: Straks tik ik jou helemaal gek, lange lul"
Kees Jansma is altijd diep onder de indruk geweest van Wesley Sneijder als voetballer. De voormalig perschef van het Nederlands elftal werkte jarenlang met de oud-Ajacied samen en kon soms zelfs jaloers zijn op de houding van de recordinternational.
"Sneijder is de meest bijzondere speler waar ik mee heb gewerkt", zegt Jansma bij De Maaskantine. "Ik heb een bepaalde jaloezie bij hem. Ik heb nog nooit iemand gezien die geen enkele vorm van faalangst heeft. Niets. Nul zenuwen, helemaal niet. Hij kon zich ergeren als teamgenoten nerveus waren. Hij genoot gewoon altijd."
Die onbevangen mentaliteit is Jansma altijd bijgebleven. De biograaf van Sneijder haalt een voorbeeld aan van het EK in 2008, vlak voor een duel met Italië. "Hij vertelde altijd dat de tegenstander er geen reet van kon. Zo was er ook die keer dat we in de catacomben stonden voor Nederland-Italië op het EK in Zwitserland en Oostenrijk."
"Italië was regerend wereldkampioen en ik zag al die gasten staan. Bloedmooi, strak in het blauw, stoer en arrogant. Wij waren allemaal stil. Sneijder kijkt naar Materazzi op en zegt in het plat-Utrechts: Straks tik ik jou helemaal gek, lange lul. Toen konden we allemaal weer lachen", aldus Kees Jansma.
"Wesley Sneijder zei: Straks tik ik jou helemaal gek, lange lul"
