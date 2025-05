Sneijder voert gesprekken over trainersloopbaan: "Met een bond"

Wesley Sneijder is vastbesloten om zijn trainerscarrière serieus vorm te geven. In een gesprek met Sportnieuws.nl laat de recordinternational van het Nederlands elftal weten dat zijn ambities nog altijd springlevend zijn en dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over zijn volgende stap.

"Dat komt er allemaal aan. Ik ben overal in gesprek", aldus Sneijder, die eerder al Erik ten Hag aanwees als zijn ideale kandidaat om Francesco Farioli op te volgen bij Ajax. Over zijn eigen toekomst houdt de 40-jarige oud-middenvelder zich nog enigszins op de vlakte: "Met een bond", onthult hij. "Niet de Ierse. Maar dit is niet het moment om dat kenbaar te maken. Het blijft afwachten."

Toch geeft hij met een knipoog aan dat het niet lang meer zal duren voor er nieuws te melden is. "We hoeven niet lang op te wachten." Sinds zijn afscheid als profvoetballer in 2019 flirt Sneijder regelmatig met een toekomst als trainer. Hij liep al stage bij FC Utrecht, begon aan zijn trainersdiploma’s en was een periode actief bij de Utrechtse amateurclub DHSC.