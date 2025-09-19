Sneijder voorspelt situatie bij Ajax: "Kan heel vervelend worden"

Wesley Sneijder vreest dat de sfeer bij Ajax kan verslechteren als Wout Weghorst op de bank plaatsneemt. Dat vertelde de oud-voetballer voorafgaand aan het Champions League-duel met Internazionale bij Ziggo Sport.

Ajax haalde Dolberg op de laatste dag van de transferperiode, maar hij speelde nog niet. Tegen Inter kiest Heitinga opnieuw voor Weghorst in de spits, iets waar Sneijder een reden achter vermoedt. "Zijn uitleg over zijn twee spitsen doet hij ook om de rust te bewaren in de selectie", begint Sneijder. "Als je ook naar afgelopen wedstrijd kijkt. Dolberg heeft een halfuur warmgelopen en hij haalt Weghorst er niet uit."

"Ik denk ook dat hij een beetje wacht om die confrontatie op te zoeken. Als Weghorst niet meer gaat spelen, kan het ook heel vervelend gaan worden. Dat kunnen we allemaal invullen. Als er geen goal valt, kan hij Dolberg brengen", aldus de voormalig Ajax-speler.