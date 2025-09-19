AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Sneijder voorspelt situatie bij Ajax: "Kan heel vervelend worden"

Cherine
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder vreest dat de sfeer bij Ajax kan verslechteren als Wout Weghorst op de bank plaatsneemt. Dat vertelde de oud-voetballer voorafgaand aan het Champions League-duel met Internazionale bij Ziggo Sport.

Ajax haalde Dolberg op de laatste dag van de transferperiode, maar hij speelde nog niet. Tegen Inter kiest Heitinga opnieuw voor Weghorst in de spits, iets waar Sneijder een reden achter vermoedt. "Zijn uitleg over zijn twee spitsen doet hij ook om de rust te bewaren in de selectie", begint Sneijder. "Als je ook naar afgelopen wedstrijd kijkt. Dolberg heeft een halfuur warmgelopen en hij haalt Weghorst er niet uit."

"Ik denk ook dat hij een beetje wacht om die confrontatie op te zoeken. Als Weghorst niet meer gaat spelen, kan het ook heel vervelend gaan worden. Dat kunnen we allemaal invullen. Als er geen goal valt, kan hij Dolberg brengen", aldus de voormalig Ajax-speler.

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen bekritiseert Ajax: "Volledig van het padje"

Sergiño Dest tegen Union

Sergiño Dest: "Ik had niet altijd een makkelijke periode bij Ajax"

Wesley Sneijder Kasper Dolberg Wout Weghorst John Heitinga
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

