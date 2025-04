Sneijder waarschuwt Farioli: "Als hij dat weet te managen..."

Wesley Sneijder denkt dat Francesco Farioli wat te managen heeft in de spitspositie. Wout Weghorst is terug van een blessure en klopte zondag nadrukkelijk op de deur.

Met een belangrijke rol in de zege op Willem II was Weghorst een stuk meer aanwezig dan Brian Brobbey, die een teleurstellend seizoen kent. "Hij viel gedreven in", vertelt Sneijder in Rondo over de invalbeurt van Weghorst. "Je krijgt nu discussie: Brobbey of Weghorst. . Hoe ga je dat managen?"

Sneijder is benieuwd wie komend weekend in de basis staat. "Brobbey wil spelen, maar Wout ook. Die zegt: ik heb gescoord. En een 'semi-assistje'. Als Farioli dat richting komend weekend weer kan managen, heeft hij het goed gedaan", oordeelt de analist, die kritisch is op Brobbey. "Ik vind dat hij te weinig scoort. Hij zal daar echt aan moeten werken. Ik vind hem een spits met heel veel potentie, maar dit seizoen heeft hij veel te weinig laten zien."