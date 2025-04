Sneijder wijst: "Ik ben benieuwd of Farioli daar spijt van heeft"

Ajax versloeg de Eindhovenaren met 0-2 en staat nu negen punten los. "We hebben afgelopen zondag gezien dat Ajax het kan. Het is gek dat je tegen PSV twee keer je beste wedstrijden speelt", begint Sneijder in Rondo. De voormalig middenvelder vindt dat Ajax bezig is aan een geweldig seizoen. "We kunnen niet anders zeggen, maar het kan altijd beter."

Volgens Sneijder valt er nog het nodige te winnen op het spel van de Amsterdammers. "Voetballend kan het beter, want Ajax heeft de spelers ervoor. Ajax kan geweldig tikken... Onderkomen, bijsluiten. Als je met een vaste ploeg speelt, heb je vastigheden", legt hij uit. "Farioli heeft gekozen voor het rouleren om iedereen fit te houden."

De voormalig profvoetballer vraagt zich af of Farioli spijt heeft van zijn keuze in de return tegen Eintracht Frankfurt. Toen stelde de Italiaan een volledig B-elftal op en werd Ajax uit de Europa League geknikkerd. "Ajax moet óók weer terug in Europa. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we die vraag pas kunnen stellen als Ajax kampioen is. Of hij spijt heeft van Frankfurt."