Sneijder wil speler weg hebben bij Ajax: "Die wordt niet beter zo"

Wesley Sneijder zou, als hij technisch directeur van Ajax was, Josip Sutalo laten vertrekken. Dat vertelde de analist maandagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport .

Sutalo kwam in de zomer van 2023 voor ongeveer twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb naar Ajax. De Kroaat kende een moeizaam begin, verbeterde iets onder Francesco Farioli, maar blinkt dit seizoen opnieuw niet uit in het shirt van Ajax. Volgens Sneijder gaat dit ten koste van Youri Baas, die wél presteert.

"Youri Baas staat naast Sutalo, maar die wordt niet beter zo. Zet iemand neer naast Baas waar hij zich aan kan optrekken, dan stijgt zijn waarde weer," zegt Sneijder. Het zou een van de veranderingen zijn die hij zou doorvoeren bij de club. Bekend is dat Sneijder openstaat voor een functie binnen Ajax. De afgelopen weken wordt hij regelmatig genoemd als mogelijke opvolger van technisch directeur Alex Kroes.

Sneijder is kritisch over het beleid van zijn voorganger en vindt dat er te weinig kwaliteit is ingekocht: "Volgens mij zaten ze van de week tegen Benfica allemaal op de bank. Financieel is het aardig voor elkaar, maar sportief moet je nu stappen gaan maken."

Tegelijkertijd erkent Sneijder dat veranderingen tijd kosten: "Dat lukt niet binnen een jaar. Daar gaat twee tot drie jaar overheen. Geef de jeugd de kans en zet een paar pionnen neer met een netwerk, mensen die spelers eventueel kunnen wegbrengen, bijvoorbeeld via huurconstructies."