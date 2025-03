Sneijder woest op Farioli: "Je moet je kapot schamen, echt waar"

Wesley Sneijder spaart Ajax niet na de dramatische eerste helft tegen Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers gingen met een 2-0 achterstand de rust in en Sneijder was bij Ziggo Sport snoeihard, waar de voormalig Ajacied helemaal leegliep.

"Ik heb voor de wedstrijd gezegd: het is lastig om met zo'n ploeg aan te treden tegen zo'n tegenstander", doelt Sneijder op de tien wijzigingen die Francesco Farioli had doorgevoerd. "Je gaat achteruit lopen en héél gekke dingen doen. Het klopt voor geen meter. Ze zijn totaal niet op elkaar ingespeeld."

Sneijder zag totaal geen overtuiging bij Ajax. "Ik heb een Ajax gezien dat totáál niet deze kant op is gekomen voor de overwinning", vervolgt hij zijn tirade. "Het hele elftal loopt te zwemmen, om ook nog eens het veld op te komen met een badmuts", verwijst hij naar Daniele Rugani. "Het is te bizar voor woorden. We mogen blij zijn dat het maar 2-0 staat."

Ook over de defensieve organisatie laat Sneijder weinig heel. "Als je kijkt hoe Ajax staat... Het lijkt wel een zigzag achterin. Er is totaal geen lijn. Dat mogen we ook niet verwachten, want deze jongens hebben nooit samengespeeld. Dan kan je dat niet verlangen van die jongens."

Oliver Edvardsen krijgt eveneens kritiek van Sneijder. "Die speelt als veredelde linksback. Jongens, waar hebben we het over... Het is spelers kapotmaken", foetert hij. "Het is verschrikkelijk." Tot slot heeft Sneijder medelijden met de Ajax-supporters in het uitvak. "De jongens die daar zitten, die elke wedstrijd meereizen met deze ploeg... Je moet je kapot schamen, echt waar."