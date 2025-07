Sneijder: "Zei tegen mijn ex: als ik haar ontmoet vlieg jij eruit"

Wesley Sneijder heeft in het SBS 6-programma Het waren 2 fantastische dagen uitleg gegeven over zijn relatie met Yolanthe Cabau. De recordinternational van het Nederlands elftal vond haar al zijn droomvrouw, nog voor haar ooit ontmoet te hebben.

"Ik speelde bij Real Madrid en ik was net gescheiden", begint Sneijder. "Er lagen opeens allemaal Nederlandse paparazzi voor mijn deur. Ik wist echt niet waarom". Tegen fotograaf Leo Vogelzang zei hij het volgende: "Ik raakte met hem in gesprek en zei: ‘Voor mij is er maar één vrouw, dat is Yolanthe.’"

Volgens Sneijder vertelde Vogelzang hem dat de relatie van Yolanthe er slecht voor stond. "Van het een kwam het ander. We hebben eerst heel lang gepraat en toen afgesproken, gezellig. En toen kwam dat parkeergaragemoment, een paar maanden later." Het beroemde zoenfragment tussen Sneijder en Yolanthe kwam in RTL Boulevard terecht, dat de beelden op televisie uitzond.

Opvallend is dat Sneijder al wist dat Yolanthe de vrouw voor hem was, terwijl hij nog een relatie had met een spaanse. "We zaten televisie te kijken en ik zei: ‘Als ik haar ooit ontmoet, dan vlieg jij eruit.". Dat het waarheid zou worden kon hij niet geloven. "Ik dacht: die kom ik toch niet tegen. Uiteindelijk werd het dus echt. Dat vriendinnetje had zelfs gezegd: ja, dan snap ik het."

Op de vraag of Yolanthe nu met iemand anders is moet Sneijder het antwoord schuldig blijven: "Nee, volgens mij niet", zegt hij. Het zou Sneijder pijn doen. "Ik zou er geen vrede mee kunnen hebben, nee. Maar ja, als het gebeurt, gebeurt het."