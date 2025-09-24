Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Sneijder zet vraagtekens bij Ajacied: "Hij kan en wil dat niet"

Max
bron: Rondo
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Wesley Sneijder is nog niet onder de indruk van Ajax dit seizoen. De Amsterdammers pakten zondag een punt op bezoek bij PSV, maar de analist was niet enthousiast. 

Ajax staat sinds deze zomer onder leiding van John Heitinga, die het over heeft genomen van Francesco Farioli. "Die zijn een beetje van systeem veranderd. Dat heeft Farioli er na heel lang hameren eindelijk ingekregen. Vandaag de dag moeten ze hoog druk zetten, maar kunnen de spelers dat?", vraagt Sneijder af in Rondo van Ziggo Sport

Sneijder vreest van niet. "Ik betwijfel dat. Een Godts kan dat niet. Godts wil niet hoog druk zetten", meent de voormalig middenvelder, die denkt dat het systeem van Heitinga er nog niet goed genoeg inzit bij de spelers. "Ik denk dat uiteindelijk de voorbereiding bij Ajax niet lang of goed genoeg was om dit systeem erin te krijgen. Daar moet je iets betere spelers voor hebben."

