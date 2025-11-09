AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Sneijder ziet grote problemen bij Ajax: "Hij stapt niet zomaar uit"

Thomas
bron: Sportnieuws
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder slaat alarm over de huidige situatie bij Ajax. De voormalig speler en clubicoon ziet met lede ogen aan hoe de club afglijdt, zowel sportief als bestuurlijk. Volgens Sneijder is het DNA van Ajax verdwenen, en moet er ingegrepen worden voordat het te laat is.

"Als je onderaan staat in de Champions League met een doelsaldo van -13, dan moet er echt iets gaan gebeuren", zegt hij in gesprek met Sportnieuws. De problemen zijn volgens hem niet zomaar opgelost, maar vragen om een structurele aanpak. "Maar wat moet er dan gebeuren? Ik weet het wel, althans in de zin dat als ik er nu had gezeten, ik niet alles had opgelost. Maar het is een structureel probleem en dat moet je in verschillende projecten aanpakken. Alleen dan kun je het herstellen."

Voor Sneijder is het duidelijk waar de kern van het probleem ligt. "Bovenin. Het gaat in eerste instantie om beleid. Je kan wel denken dat je het juiste beleid voert, maar uiteindelijk kom je er op terug als de resultaten zo blijven. Als mensen die Ajax een warm hart toedragen op het gegeven moment het gevoel krijgen dat het hen niet meer interesseert, dan moet je echt iets gaan veranderen. Het DNA is totaal verdwenen."

Hij verwijst naar het vertrek van mensen die jarenlang met Ajax verbonden waren. "Als je ziet hoeveel mensen er de laatste tijd met een Ajax-hart zijn uitgestapt, dan is dat schokkend." Daarbij noemt hij onder anderen Danny Blind en clubarts Pim van Dord. "Hij stapt niet zomaar uit. Dan zijn mensen die Ajax ademen. Ze staan met Ajax op en gaan met Ajax naar bed. Als die mensen wegstappen, dan is er iets fout."

Tot slot benadrukt Sneijder dat verandering van binnenuit moet komen. "Als alles klopt, dan gaat het op het veld ook goed. Het is duidelijk zichtbaar dat het niet goed gaat bij de club en dan moeten er keiharde maatregelen worden genomen. Zodra alles onder druk komt te staan, wordt de trainer als eerste de gebeten hond. Maar bij deze zeg ik: ze moeten eerst bovenin gaan kijken."

