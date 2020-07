Geschreven door Jordi Smit 21 jul 2020 om 13:07

© Proshots

Voetbalcommentator Frank Snoeks vindt het van Mohammed Kudus niet verstandig dat hij nu al naar Ajax vertrekt. Dat vertelt hij in de NOS Voetbalpodcast.

Snoeks stelt dat Kudus nog te weinig ervaring heeft opgedaan om direct met het niveau van Ajax mee te kunnen. Bovendien zal vanwege het hoge transferbedrag veel druk op de schouders van Kudus rusten. “Hij is met negen miljoen euro direct de duurste speler van Ghana geworden. Er is negen miljoen betaald voor een jongen van negentien, die pas achttien volledige wedstrijden heeft gespeeld in het eerste van FC Nordsjaelland. Dat is gewoon niet veel.”

“Wanneer een jongen achttien wedstrijden voor Ajax 1 heeft gespeeld en naar een grote club gaat, dan zouden wij aanraden om nog even te wachten. Zorg dat je op z’n minst een wedstrijd of vijftig, zestig hebt gespeeld. Dat zou je deze jongen ook willen adviseren”, stelt Snoeks. “Ik weet niet of hij in het eerste elftal gaat spelen of dat ze hem een jaar bij Jong Ajax laten voetballen, maar voor negen miljoen euro ga je normaal gesproken niet in de Keuken Kampioen Divisie spelen.”