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'Soap rond Ter Stegen eindelijk ten einde': "Alsof hij er al is"

Amber
bron: Tekengeld
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

De transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax is volgens Cristian Willaert slechts een kwestie van tijd. Hoewel de handtekeningen nog niet officieel zijn gezet, rekent men in Amsterdam al voor de volle honderd procent op de komst van de Duitse topdoelman. Naast een keeper wordt er overigens ook nog hard gezocht naar een nieuwe '6'.

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De Amsterdamse transferzomer draait op volle toeren. Na de eerdere stunt met Julian Brandt, lijkt ook zijn landgenoot Ter Stegen definitief op weg naar de Eredivisie. Volgens ESPN-verslaggever Willaert is het wachten op de bekende witte rook.

"Ter Stegen is nog niet helemaal rond, maar binnen Ajax wordt er eigenlijk al over gesproken alsof hij er al is", vertelt hij in Tekengeld. "Het zou me heel erg verbazen als dit niet doorgaat. Dat zeg ik al drie weken en inmiddels is hij ook al in Nederland."

Met de komst van de doelman is Ajax echter nog niet uitgewinkeld. Trainer Míchel heeft nog een grote wens voor zijn middenveld. "Hij noemde de keeper en een nummer '6' als de twee sleutelposities die nog ingevuld moeten worden", onthult Willaert. De spoeling voor de verdediging is momenteel simpelweg te dun. "Youri Regeer is eigenlijk de enige echte zes die Ajax nu heeft. Jorthy Mokio ziet de technische staf niet als een controlerende middenvelder. Daar moet dus nog iemand bij."

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