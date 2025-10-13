Sol Campbell looft oud-speler Ajax: "Hij is écht een topspeler"

Voormalig Arsenal-verdediger Sol Campbell heeft zich in The Times lovend uitgelaten over voormalig Ajacied Jurriën Timber. De Engelsman is onder de indruk van de kwaliteiten van de verdediger, die in de zomer van 2023 de overstap maakte van Ajax naar Arsenal.

"Voor mij is Timber op dit moment één van de beste rechtsbacks in heel Europa. Hij is ongelofelijk: hij kan scoren, is sterk in de duels", aldus Campbell.

Timber raakte al vroeg in zijn eerste seizoen bij Arsenal zwaar geblesseerd, maar dat doet volgens de voormalig verdediger niets af aan zijn status als topspeler. "Hij heeft wat tijd verloren met zijn blessure, maar hij is écht een topspeler", vervolgt Campbell. "Het succes komt door de gehele verdediging: ze weten waar ze mee bezig zijn. Ondanks hun jeugdigheid, spelen ze met volwassenheid en geloof."

Timber doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2020 zijn debuut in het eerste elftal. In Amsterdam groeide hij uit tot een vaste waarde in de verdediging, voordat hij de overstap maakte naar de Premier League.