Sollied was in beeld bij Ajax: "Ging tussen Van Basten en mij"

Sollied tekende in 2008 als trainer bij SC Heerenveen, maar was ook in beeld in Amsterdam. "Ik was dat jaar bijna trainer van Ajax. Het ging tussen Marco van Basten en mij", blikt hij terug in het Algemeen Dagblad. "Van Basten was bondscoach. Ik had begin februari een gesprek gehad met Ajax en één of twee dagen later speelde het Nederlands elftal in Kroatië. Ze wonnen met 0-3 en ik wist: Van Basten wordt trainer van Ajax."

De inmiddels 66-jarige Noor ging vervolgens naar Friesland en liet Ajax dat seizoen twee keer zien wat ze misten. "Thuis wonnen we met 5-2, we speelden ze helemaal weg. Ajax had spelers als Van der Wiel, Vertonghen, Vermaelen, Huntelaar en Suarez. In Amsterdam werd het later dat seizoen 0-1, door een doelpunt van Pranjic", besluit Sollied.