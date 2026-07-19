Sonck openhartig: "Toen zat ik bij Ajax, toen heb ik geweigerd"

Voormalig Ajax-spits Wesley Sonck heeft teruggeblikt op een opvallend hoofdstuk uit zijn carrière. De 55-voudig Belgisch international vertelt dat hij drie keer dicht bij een transfer naar Anderlecht was, maar dat een overstap naar Brussel er nooit kwam. Dat is opvallend, omdat Sonck wél speelde voor de andere Belgische topclubs KRC Genk en Club Brugge.

De eerste mogelijkheid ontstond rond 2000. Sonck speelde destijds bij RWDM en maakte daar zoveel indruk dat Anderlecht interesse toonde, maar een transfer bleef uit. "Toen werd ik niet goed genoeg bevonden", vertelt hij bij Radio 2. Sonck koos uiteindelijk voor KRC Genk, waar hij doorbrak, topscorer werd en landskampioen veroverde. Dat leverde hem in 2003 een transfer naar Ajax op. Ook tijdens zijn Ajax-periode meldde Anderlecht zich opnieuw. Sonck koos er echter voor om in Amsterdam te blijven en wees een terugkeer naar België af. "De tweede keer zat ik bij Ajax, maar toen heb ik zelf geweigerd", klinkt het.