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Sonck openhartig: "Toen zat ik bij Ajax, toen heb ik geweigerd"

Cherine
Wesley Sonck
Wesley Sonck Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-spits Wesley Sonck heeft teruggeblikt op een opvallend hoofdstuk uit zijn carrière. De 55-voudig Belgisch international vertelt dat hij drie keer dicht bij een transfer naar Anderlecht was, maar dat een overstap naar Brussel er nooit kwam. Dat is opvallend, omdat Sonck wél speelde voor de andere Belgische topclubs KRC Genk en Club Brugge.

De eerste mogelijkheid ontstond rond 2000. Sonck speelde destijds bij RWDM en maakte daar zoveel indruk dat Anderlecht interesse toonde, maar een transfer bleef uit. "Toen werd ik niet goed genoeg bevonden", vertelt hij bij Radio 2. Sonck koos uiteindelijk voor KRC Genk, waar hij doorbrak, topscorer werd en landskampioen veroverde. Dat leverde hem in 2003 een transfer naar Ajax op.

Ook tijdens zijn Ajax-periode meldde Anderlecht zich opnieuw. Sonck koos er echter voor om in Amsterdam te blijven en wees een terugkeer naar België af. "De tweede keer zat ik bij Ajax, maar toen heb ik zelf geweigerd", klinkt het.

De derde poging leek raak. Sonck wilde na zijn periode bij Borussia Mönchengladbach graag naar Anderlecht. "Alles was rond. Het contract was oké voor mij, de duur was oké en ik kon opnieuw in Ninove gaan wonen."

"Ik had mijn spullen in Duitsland al weggehaald, maar toen kreeg ik een bericht van mijn makelaar dat één iemand binnen de club een veto had gehad." De transfer ging daardoor alsnog niet door.

Sonck keerde later wel terug naar België, maar koos niet voor Anderlecht. De spits ging aan de slag bij Club Brugge. "Zo lang er niets getekend is, kan in het voetbal alles in een vingerknip veranderen", besluit Sonck. Sonck maakte ruim 175 doelpunten in het betaalde voetbal en scoorde 24 keer in 55 interlands voor België.

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