Sondre Ørjasæter waarschuwt: "Dan kunnen we dat ook tegen Ajax"

"Het is cool om geschiedenis te schrijven", glundert Ørjasaeter in gesprek met Voetbal International. "Om iets te doen wat nog niemand had gedaan, deze eeuw. Ik ben trots, jazeker. Dit is een groot moment in mijn loopbaan. Ik wil zo doorgaan, het team blijven helpen."

"Het voelde alsof ik weer een jaar of acht was, zoveel goals als er vielen. Dat dit kan gebeuren in de Eredivisie... Het waren mooie goals ook. En wij bleven gaan. Na elke goal zeiden we tegen elkaar: Kom, zo doorgaan, ons voetbal blijven spelen. Dat hebben we geweldig gedaan", aldus Ørjasæter, die eerder dit seizoen al drie assists gaf in het Europese duel met DAC 1904 (6-0). "Dat was mijn record voor vandaag. En nu heb ik het al overtroffen."

"Ik heb een ongelooflijke week achter de rug", vervolgt hij. "Twee goede wedstrijden gespeeld. Deze wedstrijden hebben onze statistieken een boost gegeven. En we hebben heel veel vertrouwen getankt. Niet alleen ik, het hele team. We kunnen heel goed voetballen en hebben grote ambities. Alles is mogelijk dit seizoen, maar we moeten niet te ver vooruitkijken. Het belangrijkste is dat we dit niveau blijven doortrekken."