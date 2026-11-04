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Sondre Ørjasæter waarschuwt: "Dan kunnen we dat ook tegen Ajax"

Bjorn
Sondre Ørjasæter viert zijn goal tegen AZ
Sondre Ørjasæter viert zijn goal tegen AZ Foto: © MTB-Photo

Sondre Ørjasæter heeft een sterke week achter de rug bij FC Twente. De Noorse vleugelaanvaller scoorde anderhalve week geleden in de uitwedstrijd tegen AZ (0-2) en onderscheidde zich afgelopen zondag op bezoek bij Excelsior (0-9) met maar liefst vijf assists.

"Het is cool om geschiedenis te schrijven", glundert Ørjasaeter in gesprek met Voetbal International. "Om iets te doen wat nog niemand had gedaan, deze eeuw. Ik ben trots, jazeker. Dit is een groot moment in mijn loopbaan. Ik wil zo doorgaan, het team blijven helpen."

"Het voelde alsof ik weer een jaar of acht was, zoveel goals als er vielen. Dat dit kan gebeuren in de Eredivisie... Het waren mooie goals ook. En wij bleven gaan. Na elke goal zeiden we tegen elkaar: Kom, zo doorgaan, ons voetbal blijven spelen. Dat hebben we geweldig gedaan", aldus Ørjasæter, die eerder dit seizoen al drie assists gaf in het Europese duel met DAC 1904 (6-0). "Dat was mijn record voor vandaag. En nu heb ik het al overtroffen."

"Ik heb een ongelooflijke week achter de rug", vervolgt hij. "Twee goede wedstrijden gespeeld. Deze wedstrijden hebben onze statistieken een boost gegeven. En we hebben heel veel vertrouwen getankt. Niet alleen ik, het hele team. We kunnen heel goed voetballen en hebben grote ambities. Alles is mogelijk dit seizoen, maar we moeten niet te ver vooruitkijken. Het belangrijkste is dat we dit niveau blijven doortrekken."

Ørjasæter kijkt al uit naar deze week als Pafos FC en Ajax op bezoek komen in De Grolsch Veste. "Thuis zijn wij tot grote dingen in staat. We versloegen PSV, dan kunnen we dat ook tegen Ajax. Maar het zal een moeilijkere wedstrijd worden dan zondag", lacht de Noor, die afgelopen zomer al voor veel geld had kunnen vertrekken uit Enschede. Een buitenlandse club was namelijk bereid om twintig miljoen euro voor hem te betalen, maar FC Twente hield de linksbuiten binnenboord en verwacht in de toekomst nog meer voor de Noor te kunnen krijgen.

"Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat er zo vroeg al zo'n groot bod voor mij was gedaan", reageert Ørjasæter. "Het is makkelijk om dan te zeggen: leg het naast je neer. Natuurlijk doet het iets met je. Maar ik deed mijn best om de knop om te zetten, om ervoor te zorgen dat de belangstelling geen invloed zou hebben op mijn spel. Volgens mij is dat wel gelukt. Ik ben blij om voor Twente te spelen. Zo moet ik doorgaan, dan komt de rest vanzelf."

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