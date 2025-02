Sonny Silooy over Ajax en PSV: "Dat maakt gewoon het verschil"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Go Ahead Eagles en daardoor bedraagt de voorsprong op PSV inmiddels vijf punten. Youri Mulder en Sonny Silooy roemen de inbreng van trainer Francesco Farioli.

"Het valt me op dat het echt een heel hechte groep is", vertelt Mulder op de website van Voetbal International. "Farioli heeft het hele seizoen doorlopend wel een beetje kritiek gekregen op zijn keuzes, maar hij heeft ze allemaal fit en tevreden", benadrukt hij.

"Iedereen heeft het gevoel: het kan zomaar dat ik de volgende keer in de basis sta. Iedereen is heel gemotiveerd, want er is niet één speler die weet dat hij sowieso niet gaat spelen", vervolgt Mulder. "Farioli heeft een wat modernere kijk naar hoe je een groep managet, dat zie je niet zoveel trainers doen. En hij heeft de spelers dus ook echt fit gekregen, want ze zijn niet moe van continu twee keer in de week spelen", ziet hij.

'Ajax-legend' Sonny Silooy vult hem aan. "Er staat echt een team, in het aanvallen, maar vooral in het verdedigen", constateert hij. "Uit tegen AZ was het collectief een zware avond, maar als je ze in die topwedstrijden tegen PSV en Feyenoord voor elkaar ziet sprinten, dat maakt gewoon het verschil. Dat heeft Farioli er toch in gekregen. En ze zijn veel fitter, dat is ook een heel groot pluspunt", besluit Silooy enthousiast.