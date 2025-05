Sontje Hansen doet Ajax pijn in Arena: "Ze zijn niet blij met me"

Ajax verloor zondagmiddag met 0-3 van NEC. Nota bene voormalig Ajacied Sontje Hansen opende de score in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kon kampioen worden, maar door de zege van PSV en de nederlaag tegen NEC is het ineens weer razendspannend. Hansen, die op elfjarige leeftijd in de jeugd van de Amsterdammers terecht kwam, deed zijn oude ploeg behoorlijk pijn. "Ik heb tien jaar in de jeugd gespeeld. Ik heb mijn debuut gemaakt hier. Ik sprak Brobbey en Owen (Wijndal, red.) net en ze zijn niet blij met mij", reageert hij na afloop bij ESPN.

Voor de 22-jarige aanvaller was zijn huidige club even belangrijker dan zijn oude werkgever. Wij hebben ook nog belangrijke wedstrijden te gaan. Ik hoop wel nog steeds dat ze kampioen worden, daar niet van", benadrukt hij. Hansen heeft er vertrouwen in dat het deze week alsnog goed gaat komen met Ajax. "Het gaat gebeuren."