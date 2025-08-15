Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Ajax historie & oud-spelers

Sontje Hansen neemt afscheid: "Ik dacht: waar ben ik nou beland?"

Stefan
Sontje Hansen
Sontje Hansen Foto: © Pro Shots

Sontje Hansen heeft NEC verlaten. De voormalig vleugelaanvaller van Ajax heeft getekend bij het Engelse Middlesbrough en trekt de deur in Nederland dus achter zich dicht.

"Beste NEC’ers", begint de aanvaller zijn statement op Instagram. "Waar zal ik beginnen… Twee seizoenen geleden kwam ik bij NEC en dacht eerlijk: waar ben ik nou beland haha. Maar al snel zag ik het: een warme stad, rustig, geliefd, en één grote familie. Ik heb écht genoten Nijmegen als stad, de fans, de supporters… jullie hebben mijn hart geraakt."

Deze week vertrok Hansen naar Middlesbrough en het Algemeen Dagblad stelde dat NEC met zijn vertrek verlost is van een 'hoofdpijndossier'. De 23-jarige voetballer zou namelijk een luie en lakse indruk hebben gemaakt en zou daarnaast zijn geclasht met trainer Dick Schreuder. "Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest", reageert hij. "We hebben samen twee mooie seizoenen gehad, vergeet dat nooit."

"En voor de mensen die toch op mij haten… blijf maar haten, ik hou van jullie!", werkt hij toe naar het einde van zijn betoog. Tot slot kan Hansen het niet laten om ook nog even een flinke sneer uit te delen richting Arnhem. "Sssssttttt… noooitt meeer naaarrr…"

