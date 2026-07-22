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Sophie Kronenburg wint Scorito-pool: "Weet niet veel van voetbal..."

Amber
bron: Omroep Brabant
Spanje kroont zich tot wereldkampioen
Spanje kroont zich tot wereldkampioen Foto: © BSR Agency

Het WK zit erop. In de landelijke Scorito-pool, waar bijna anderhalf miljoen mensen aan meededen, ging de eindzege naar Sophie Kronenburg. Een unieke prestatie, te meer omdat zij zelf eigenlijk helemaal niet zoveel heeft met het spelletje.

Hoe wist Kronenburg dan de hele concurrentie te achter te laten? Omroep Brabant zocht de Brabantse op om het geheim achter haar overwinning te ontrafelen. Het antwoord bleek te vinden in de digitale wereld: zij riep de hulp in van AI-chatbot Claude.

"Hij heeft me heel goed geholpen", geeft Kronenburg toe. "In de poulefase ging het al redelijk goed en daarna steeds beter. Hoe minder landen, hoe makkelijker het voor Claude op basis van data te voorspellen was. Al weet ik niet veel van voetbal, zo'n pool maakt het een stuk leuker. En als het goed gaat, raak je er veel meer bij betrokken."

Wie denkt dat Kronenburg de ontknoping van het toernooi op de voet volgde, heeft het mis. Van de finale tussen de mannen Spanje en Argentinië heeft ze namelijk geen seconde meegekregen. Ze is namelijk op vakantie. "Ik ben op vakantie en niet wakker gebleven om de finale te kijken. Mijn wekker stond namelijk op half vijf vanochtend om op safari te gaan", lacht de meestervoorspeller. "Vanochtend zag ik allemaal appjes van vriendinnen uit Roosendaal met wie ik in een pool zit. Toen pas wist ik dat ik gewonnen had."

Ook Ajax1 organiseerde een WK-spel bij Scorito. Dit is de top 10:

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