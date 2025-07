'Sosa gaat Ajax snel verlaten; praat met Premier League-club'

Borna Sosa lijkt zijn tijd bij Ajax snel af te gaan sluiten. De 27-jarige linksback, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Torino, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Crystal Palace.

Dat nieuws meldt Voetbal International. Sosa staat zelf open voor een overstap naar de Premier League en zou al gesprekken hebben gevoerd met Palace-manager Oliver Glasner, die hem nog kent uit de Bundesliga. Behalve Palace hebben zich ook andere buitenlandse clubs gemeld. Ajax mikt op een definitieve verkoop en staat een nieuwe huurperiode niet toe.

De Kroatische international heeft nog een driejarig contract in Amsterdam, maar wil zich in aanloop naar het WK van 2026 in de kijker spelen bij bondscoach Zlatko Dalić. Een snelle transfer moet dat mogelijk maken.