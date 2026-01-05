Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Sosa kan weg bij Crystal Palace; Bundesliga-club geïnteresseerd'

Rik Engelbertink
bron: Südwestrundfunk
Borna Sosa in actie voor Kroatië
Borna Sosa in actie voor Kroatië Foto: © Pro Shots

Borna Sosa kan na een half seizoen bij Crystal Palace alweer zijn volgende transfer gaan maken. De linksback staat hoog op het verlanglijstje van 1. FSV Mainz 05. Dat meldt Südwestrundfunk.

Ajax verkocht Sosa voor een slordige twee miljoen aan de Premier League club. Ook in Engeland weet hij de verwachtingen echter niet waar te maken. Verder dan 27 minuten op het hoogste niveau van Engeland is hij voorlopig niet gekomen.

Mainz wil via een huurconstructie proberen de carrière van de back nieuw leven in te blazen. De Duitse club zoekt een speler die 'precieze passes en uitstekende voorzetten' kan geven, zoals Sosa, schrijft SWR. Crystal Palace haar houding ten opzichte van een mogelijke transfer is nog niet duidelijk.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jorrel Hato

'Ajax kan na mislopen Hato weer streep zetten door linksback'

0
Peter Bosz in Estepona

"Niet voor niets zijn Bosz en Oscar Gloukh lyrisch over Cruijff"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Borna Sosa
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd