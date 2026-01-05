'Sosa kan weg bij Crystal Palace; Bundesliga-club geïnteresseerd'

Borna Sosa kan na een half seizoen bij Crystal Palace alweer zijn volgende transfer gaan maken. De linksback staat hoog op het verlanglijstje van 1. FSV Mainz 05. Dat meldt Südwestrundfunk.

Ajax verkocht Sosa voor een slordige twee miljoen aan de Premier League club. Ook in Engeland weet hij de verwachtingen echter niet waar te maken. Verder dan 27 minuten op het hoogste niveau van Engeland is hij voorlopig niet gekomen.

Mainz wil via een huurconstructie proberen de carrière van de back nieuw leven in te blazen. De Duitse club zoekt een speler die 'precieze passes en uitstekende voorzetten' kan geven, zoals Sosa, schrijft SWR. Crystal Palace haar houding ten opzichte van een mogelijke transfer is nog niet duidelijk.