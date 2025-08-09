Kick-off
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Souffian El Karouani optie voor Ajax? "Denk dat hij te duur is"

Stefan
Souffian El Karouani blij
Foto: © Pro Shots

Souffian El Karouani van FC Utrecht staat er goed op, maar de Domstedelingen zouden een fiks prijskaartje om zijn nek van hebben gehangen. De vleugelverdediger moet namelijk zo'n 10 miljoen euro opbrengen, een bedrag wat hoogstwaarschijnlijk te gortig is voor Ajax.

"Wordt er aan El Karouani getrokken? Ik hoop dat hij naar Ajax gaat…", stelt host Nick Kallenbach in TransferPioniers. "Ik denk dat hij daar goed zou passen", antwoordt Mounir Boualin. "Met zijn drive en aanvallende acties. Maar Ajax gaat heel veel geld uitgeven aan Itakura. Mike Verweij heeft er ook al iets over geschreven, dan is het geld even op."

"Dan moet je eerst even gaan verkopen voor je een nieuwe linksback en zes kunt halen", gaat de transferjournalist verder. "En wat ik begreep is dat FC Utrecht een bedrag van rond de tien miljoen euro vraagt voor El Karouani. Dat is fors, vind ik ook. Maar het is de vraagprijs, dus het is niet zo dat ze uiteindelijk tien miljoen gaan krijgen."

"Als je echt heel goed onderhandelt, kom je misschien op zes à zeven uit. Maar Utrecht houdt echt aan tien vast, dus ik denk dat hij er daarom nog zit. Het zal clubs afschrikken, tien miljoen voor een speler met nog maar één jaar contract. Ik denk dat hij voor een club als Ajax te duur is, tenzij Alex Kroes heel goed kan onderhandelen…", aldus Boualin.

