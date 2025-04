Spaan bezorgd over toekomst: "Zijn zwijgzaamheid is zorgwekkend"

Henk Spaan maakt zich zorgen over het mogelijke vertrek van Francesco Farioli bij Ajax. In zijn column in Het Parool roept hij directeur voetbal Marijn Beuker op om alles op alles te zetten om de succestrainer binnenboord te houden.

De afgelopen week werd duidelijk dat Farioli een clausule in zijn contract heeft, waardoor hij Ajax kan verlaten voor een afkoopsom van circa vijf miljoen euro. Sindsdien is de Italiaan opvallend terughoudend wanneer hem gevraagd wordt naar zijn toekomst. "Zorgwekkend is Farioli's zwijgzaamheid over het verdere verloop van zijn carrière," schrijft Spaan.

De journalist ziet twee mogelijke redenen voor het ontwijkende gedrag van de trainer. "Het kan zijn dat hij pressie uitoefent om de sterkte van de selectie te waarborgen, het kan ook zijn dat hij het na een jaar buffelen wel heeft gezien in Amsterdam," stelt Spaan.

Wat de werkelijke reden ook is, Spaan benadrukt dat Beuker nu moet handelen. "Hier rest één oplossing: Marijn, zing een liedje voor Francesco: 'Io ho avuto solo te/e non ti perderò/non ti lascerò/per cercare nuove avventure'. Met andere woorden: hier blijven, please, Mister Farioli," besluit hij.