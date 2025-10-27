Spaan duidelijk over Ajacied: "Iemand die het nooit zal leren"

James McConnell wordt overschat als controleur bij Ajax. Dat stelt Henk Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool . De Engelse middenvelder, gehuurd van Liverpool, zou volgens de journalist niet geschikt zijn voor de rol van verdedigende middenvelder.

"Iemand die het nooit zal leren, was McConnell, althans niet als nummer zes, de positie waarvoor hij is gehaald", schrijft Spaan.

Spaan zag tijdens het duel in Enschede verbetering pas toen Youri Regeer het veld betrad: "In de tweede helft kwam Regeer de lessen in praktijk brengen. Twee oud-spelers van Ajax die niet bij Ajax weg wilden, lieten Ajax zien hoe je een middenveld bespeelt."

Ook de technische staf krijgt kritiek, met een sneer aan het adres van hoofdtrainer John Heitinga: "Wat mij interesseert: wie van de assistenten wisselde McConnell voor Regeer? Was het Marcel Keizer of Fred Grim? Niemand gelooft dat het een ingreep van Johnny zelf was."