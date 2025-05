Spaan enthousiast over keuze Ajax: "Allebei sympathieke gasten"

Henk Spaan is enthousiast over het aanstaande nieuwe trainersduo van Ajax. John Heitinga en Marcel Keizer zouden zo goed als rond zijn met de club uit Amsterdam.

Na het vertrek van Francesco Farioli lijkt Ajax de opvolgers gevonden te hebben. "Ajax en het dna hebben gekozen voor Nederlanders", begint Spaan in zijn column in Het Parool. "Van Heitinga herinner ik me vooral dat hij na een aanval van hooligans op de ouders van Feyenoordspelers O19 de tribune oprende om Dirk Kuyt te helpen. Hart op de goede plaats."

Ook Keizer, die de jonge Heitinga gaat ondersteunen, kan op mooie worden van Spaan rekenen. "Marcel Keizer reed vrijwel dagelijks expres langs het verpleeghuis in Zuidoost waar Abdelhak Nouri was opgenomen", weet hij. "Allebei sympathieke, Hollandse gasten, Keizer en Heitinga. Die hoeven echt geen drie koks in de staf. Geef hun maar patat."