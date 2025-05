Spaan: "Gaf een voorzet die zijn rechter nog nooit had gevoeld"

Henk Spaan heeft in Het Parool elke speler van Ajax een beoordeling gegeven met een cijfer van 1 tot 10. Deze keer kwam Anton Gaaei aan het bod waar hij een aantal mooie dingen over te zeggen had.

Bij de back moet hij meteen denken aan de beslissende assist thuis tegen Feyenoord. "Het beeld dat me voor ogen staat, is de sprint van Gaaei aan de rechterkant van het veld in de richting van de invalidenplaatsen achter het doel van Feyenoord. Er was nog een minuut of zo te spelen", bouwt hij de spanning op.

"Gaaei gaf een voorzet die zijn eigen rechter nog nooit had voelen vertrekken. Het gebeurde vlak voor mijn neus. Die trappende volmaaktheid had niemand in hem gezien. Kenneth Taylor wel. Die sprintte voor zijn man en tikte binnen. Toen trok hij zijn shirt uit. Zijn tweede geel? Ik weet het nog steeds niet en heb nog steeds geen zin om het op te zoeken." Spaan beoordeelde puur dit iconische moment het seizoen van de Deense back op een keurige 7.