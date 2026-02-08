Spaan geeft jonge Ajax-debutant een 9: "Hij viel bevredigend in"

Henk Spaan is bijzonder lovend over de eerste optredens van Jinairo Johnson in het shirt van Ajax. Het pas achttienjarige talent beleefde vorig weekend zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers en liet vervolgens ook bij Jong Ajax een verpletterende indruk achter. Dat bleef niet onopgemerkt bij Spaan, die Johnson de loftrompet steekt.

In zijn column in Het Parool blikt Spaan terug op het duel met Excelsior, waarin Johnson na tachtig minuten binnen de lijnen kwam voor Sean Steur. "Johnson viel bevredigend in als middenvelder tegen Excelsior met twee geslaagde acties en twee fiftyfifty-aannames", schrijft Spaan, die de jonge Ajacied daarvoor zelfs beloont met een 9.

Een dag later stond Johnson alweer aan de aftrap, ditmaal bij Jong Ajax tegen Willem II. Spaan genoot zichtbaar van wat hij zag. "Tien meter voorbij de middenlijn kreeg hij de bal. Met een, zeker voor zijn lichaamsbouw, vederlichte elegantie danste hij naar voren, passeerde de ene na de andere Tilburger, een stuk of vier, en legde haarfijn af op Skye Vink, de spits."

De aanval kreeg een fraai slotstuk. "Die liet de bal van zijn linkerbinnenkant afglijden naar de hoek rechts van hem. Wereldgoal in alle opzichten", besluit Spaan.