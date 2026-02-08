Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Spaan geeft jonge Ajax-debutant een 9: "Hij viel bevredigend in"

Thomas
bron: Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan is bijzonder lovend over de eerste optredens van Jinairo Johnson in het shirt van Ajax. Het pas achttienjarige talent beleefde vorig weekend zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers en liet vervolgens ook bij Jong Ajax een verpletterende indruk achter. Dat bleef niet onopgemerkt bij Spaan, die Johnson de loftrompet steekt.

In zijn column in Het Parool blikt Spaan terug op het duel met Excelsior, waarin Johnson na tachtig minuten binnen de lijnen kwam voor Sean Steur. "Johnson viel bevredigend in als middenvelder tegen Excelsior met twee geslaagde acties en twee fiftyfifty-aannames", schrijft Spaan, die de jonge Ajacied daarvoor zelfs beloont met een 9.

Een dag later stond Johnson alweer aan de aftrap, ditmaal bij Jong Ajax tegen Willem II. Spaan genoot zichtbaar van wat hij zag. "Tien meter voorbij de middenlijn kreeg hij de bal. Met een, zeker voor zijn lichaamsbouw, vederlichte elegantie danste hij naar voren, passeerde de ene na de andere Tilburger, een stuk of vier, en legde haarfijn af op Skye Vink, de spits."

De aanval kreeg een fraai slotstuk. "Die liet de bal van zijn linkerbinnenkant afglijden naar de hoek rechts van hem. Wereldgoal in alle opzichten", besluit Spaan.

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Fred Grim

Vermoedelijke opstelling Ajax: Debutanten beginnen vanaf de bank?

0
Youri Baas

Baas openhartig: "Die speciale band zal er voor altijd blijven"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Jinairo Johnson
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties