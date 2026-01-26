Laatste nieuws
Spaan geeft duidelijk advies aan Ajax: "Niet verkopen die gast"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan heeft zaterdag enorm genoten van Youri Baas. De verdediger van Ajax scoorde twee doelpunten tegen FC Volendam (2-0). 

Baas is sinds vorig seizoen een van de grote uitblinkers bij Ajax in het centrum van de defensie. "Baas is 22 jaar. Bij Ajax is hij een veteraan", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "Steur en Godts leden zaterdag samen tegen de twintig keer balverlies. Dat had vervelende gevolgen voor de linkerkant, waar Ajax moest vliegen met maar één vleugel. Dat zag er gehandicapt uit. Gelukkig compenseerde Baas alles, verdedigend en in de aanval."

Spaan is een stuk meer te spreken over de rechterkant met Rayane Bounida en Anton Gaaei. "Bounida glom, sprankelde, fonkelde, schitterde, glansde en weet ik veel. Wat een genot om die jongen te zien aannemen, versnellen en voorzetten. Gaaei bevestigde wat ik eerder bepleitte: voorlopig niet verkopen die gast", besluit de journalist.

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Henk Spaan Youri Baas Rayane Bounida Anton Gaaei
