'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"
Het laatste Ajax Nieuws

Spaan geniet van Ajax-talent: "Zat helaas niet in de samenvatting"

Cherine
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Aaron Bouwman maakt indruk op Henk Spaan. De journalist en columnist geeft de Ajax-verdediger in Het Parool een 7 en prijst de kalmte waarmee hij op het veld speelt.

Bouwman verving Josip Sutalo tegen FC Groningen (2-0) en deed dat uitstekend: hij hield het doel schoon en scoorde bovendien. "Een 7 voor Aaron Bouwman", schrijft Spaan. "Ik keek de samenvatting van Ajax-Groningen op zoek naar een actie van Bouwman die in het strafschopgebied in de buurt van zijn eigen keeper aan het dribbelen sloeg."

"Hij wandelde naar de linkerkant van de zestien, tussen een stuk of drie 'druk zettende' Groningers door. De actie liep goed af, maar zat helaas niet in de samenvatting", vervolgt hij. "In de tweede helft maakte hij met dezelfde kalmte een mooie corner van Gloukh af. Na afloop zei Aaron dat Virgil van Dijk zijn idool was. Ik zou daarvan maken: de vroegere Virgil van Dijk."

Volgens Spaan viel Thijmen Blokzijl bij Groningen juist negatief op. "Een talent is hij nog steeds, hoewel in een sprint met Godts een onherstelbaar euvel aan het licht kwam. Op de eerste tien meter won Godts er vijf. Blokzijl leek meer op de huidige Virgil dan Bouwman", aldus de journalist van Het Parool.

Henk Spaan Aaron Bouwman
