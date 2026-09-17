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Spaan geniet van opvallende Ajax-speler: "Zo barstensvol talent"

Bjorn
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © Pro Shots

Henk Spaan heeft genoten van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Willem II. De journalist is daarbij lyrisch over het optreden van Kasper Dolberg, die de kans kreeg in de punt van de aanval. Spaan beoordeelde het optreden van de Deense spits met een 8+.

Hij zag een fraai moment van Dolberg, die de bal met de borst panklaar legde voor Davy Klaassen. "De Dolberg van het vorige seizoen zou, nadat hij met de borst een bal had klaargelegd voor Davy Klaassen, getroffen zijn in de maag door diens vlammende schot", beschrijft Spaan voor Het Parool. "De Dolberg van nu wist dat hij moest wegwezen na het neerleggen van de bal."

Spaan is blij dat Dolberg zijn kans greep bij Ajax. "Twee assists en een doelpunt voor Dolberg. Als ik het één speler gun is het de Deen, zo barstensvol talent. Hoeveel zelfvertrouwen hij heeft, bleek uit de no-lookpass met de buitenkant van zijn rechtervoet op Oscar Gloukh, die scoorde."

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