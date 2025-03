Spaan haalt uit naar Ajax-speler: "Dat toonde zijn lichaamstaal"

Spaan haalt vooral het moment van balverlies door Berghuis aan, waarna hij niet terugvloot maar met een 'wandelpasje' naar achteren liep. "Karakteristiek balverlies in de 29ste minuut werd gevolgd door de even karakteristieke wandelpas terug. Voor deze opstelling was hij echt te goed, sprak de lichaamstaal", schrijft de columnist. Hij ziet deze houding als een teken dat Berghuis zich niet helemaal kan vinden in Farioli's keuzes, zoals het invoeren van tien nieuwe namen tegen Frankfurt.

Na afloop van het verlies werd Berghuis gevraagd naar de keuzes van Farioli. "Dat zijn dingen waarin je gewoon volgt en that's it", was het korte antwoord van de Ajax-aanvaller. "Ik denk dat als we echt op ons best waren, dan had het misschien gekund. We hebben een selectie die gewoon nog echt broos is. Daarin hebben we geprobeerd er alles uit te persen. Dit is het resultaat."